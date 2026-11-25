В Пензе Первомайский районный суд по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора МТУ Ространснадзора по ПФО рассмотрел дело в отношении перевозчика, который грубо нарушил лицензионные условия.

8 октября инспектор Ространснадзора на трассе М-5 в Бессоновском районе (650-й км) проверил автобус Setra. На нем осуществлялась перевозка пассажиров по заказу по маршруту Пенза - Киров - Пенза.

Оказалось, что водитель транспортного средства не прошел предрейсовый медицинский осмотр.

Индивидуальный предприниматель, выдавший ему путевой лист, признал вину и попросил снизить размер штрафа до минимально возможного.

Однако суд не увидел для этого оснований и наложил на перевозчика взыскание в размере 200 000 рублей.