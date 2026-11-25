Ремонт подпорной стенки на разделительной полосе на улице Кураева, на участке от Ключевского до Володарского, в ближайшее время не планируется, сообщили в администрации Пензы.

«Указанные работы могут быть выполнены исключительно в рамках реконструкции автомобильной дороги по ул. Кураева на участке от ул. Ключевского до ул. Володарского. В связи с дефицитом денежных средств проведение реконструкции указанного участка в текущем году не представляется возможным.

Возможность проведения реконструкции будет рассмотрена в последующие годы исходя из реальных возможностей бюджета города Пензы», - пояснили в мэрии в ответ на запрос PenzaInform.ru.

На то, что подпорной стенке требуется ремонт, обратил внимание местный житель.

«На подпорной стенке бетонные плиты уже сползают. Не дай бог, раздавят машины, которые двигаются по нижнему уровню в сторону улицы Революционной», - выразил опасение горожанин.