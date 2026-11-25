На улице Черничной в пензенском микрорайоне Заря изменится схема движения. Об этом водителей предупредили в городском управлении ЖКХ в среду, 25 ноября.

Левый поворот с улицы Черничной в направлении проезда Яшиной запретят.

Срок введения изменений не указывается.

«Пожалуйста, следите за знаками, соблюдайте скоростной режим и будьте внимательны», - обратились к автомобилистам в управлении.

Летом этого года в Пензе изменили схему движения при выезде с улицы Карпинского на 8 Марта, сокращено количество полос. Причина изменений - очаг аварийности на этом участке.