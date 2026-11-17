В Пензенской области с 9 по 15 ноября зарегистрировано 2 328 случаев ОРВИ. Сведения опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе зафиксировали 1 950 пациентов с респираторной вирусной инфекцией. Динамика за 7 дней составила +19,4%.

Доля детей среди обратившихся к врачам - 14,3% (в прошлом отчете было 15,4%).

Непосредственно в Пензе суммарная заболеваемость выросла на 2,2%.

Подтверждено выделение вируса гриппа у 143 заболевших (неделю назад насчитывалось 29 случаев, прирост почти пятикратный).

По информации регионального минздрава, в этом эпидсезоне будут распространены штаммы гриппа группы А: Н1N1 (свиной), Н3N2 (гонконгский), - а также группы В (линия Victoria). Наиболее агрессивный - гонконгский: он быстрее развивается в организме, дает стойкую температуру до 40 градусов и выше.