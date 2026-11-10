В Пензенской области 14 бывших мигрантов получили повестки

В Пензенской области военные следователи проверили места массового скопления людей. Цель мероприятия - найти бывших мигрантов, получивших российское гражданство и не вставших на учет в военкомате.

Всего во время рейда проверили 130 граждан, в том числе иностранных. 14 человек не состояли на воинском учете. Им вручили повестки.

Еще двое иностранцев оказались нарушителями миграционного законодательства. Им грозит депортация.

Такие плановые проверки проводятся в регионе с 2024 года на регулярной основе, рассказали в военно-следственном отделе СК России по Пензенскому гарнизону.

Во время прошлого рейда также проверили 130 человек, повестки вручили 11 бывшим мигрантам, не состоявшим на учете в военкомате.