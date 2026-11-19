В Пензе завершился ремонт всех придомовых территорий, выполнявшийся за счет экономии средств по программе «Мой двор».

«С учетом дополнительных 11 объектов отремонтировали 227 территорий - 166 тысяч кв. м дорожного покрытия и 25 тысяч кв. м тротуаров», - уточнил глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях в четверг, 19 ноября.

Осенью на высвободившиеся деньги приводили в порядок дворы на Красной, 65, Луначарского, 7, Герцена, 3, Жемчужной, 32, Попова, 54, Карпинского, 32а, Антонова, 9, Циолковского, 8/24, в 1-м проезде Добролюбова, 1, 5-м Виноградном проезде, 1, и на проспекте Строителей, 8.

Выполнить все работы планировали до конца ноября, однако сделать это удалось чуть раньше.

Жителям многоквартирных домов, которые надеются на включение своего двора в программу следующего года, необходимо через УК, ТСЖ или ЖСК обратиться в управление ЖКХ.

«Отбор ведут по трем показателям: доля площадей владельцев, поддержавших включение в программу, очередность поступления обращений, состояние двора. В начале следующего года на сайте УЖКХ опубликуют предварительную информацию о том, какие документы нужно заблаговременно подготовить до старта конкурсной процедуры», - пояснил Олег Денисов.