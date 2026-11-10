В Пензе завершился ремонт еще пяти дворов

Общество

В Пензе завершился ремонт еще пяти дворов
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В Пензе завершился ремонт 5 придомовых территорий, выполненный за счет экономии средств по программе «Мой двор».

Речь идет о зонах на улицах Красной, 65, Луначарского, 7, Герцена, 3, Жемчужной, 32, и в 5-м Виноградном проезде, 1.

В Пензе завершился ремонт еще пяти дворов

Сейчас аналогичные работы ведутся на проспекте Строителей, 8. Здесь уже обновили тротуары и входные группы, укладывают выравнивающий слой асфальта.

В Пензе завершился ремонт еще пяти дворов

«Чтобы люди не передвигались по проезжей части, для них обустроили отдельный тротуар. Управляющей компании настоятельно рекомендовали следить за его содержанием, особенно зимой. Завершить объект рассчитывают на этой неделе», - уточнили в администрации Пензы.

Следующие на очереди - дворы на улицах Попова, 54, Карпинского, 32а, Антонова, 9, Циолковского, 8/24, и в 1-м проезде Добролюбова, 1. Их должны сдать до конца ноября.

В течение лета по программе «Мой двор» привели в порядок 216 объектов.

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