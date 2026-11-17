В Пензе в преддверии Нового года готовятся приобрести комплект световых фигур за 865 100 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок во вторник, 17 ноября.

Комплект включает следующие арт-объекты с гирляндами:

- «Семья зайцев» (сидячий, лежащий и бегущий) с золотистым свечением высотой от 0,5 до 1 м;

- «Белка с орехом» с золотистым свечением высотой 1 м (1 шт.) ;

- «Сова» с золотистым свечением высотой 1,4 м (1 шт.);

- консоль «Завиток» с белым свечением (6 шт.);

- «Елочная игрушка» с белым свечением высотой 0,8 м (3 шт.);

- световая арка «Приветствие» высотой 3,5 м (1 шт.);

- световая растяжка «Лира» длиной 5 м (1 шт.);

- консоль-панно «Пять звезд» с разноцветным свечением (11 шт.).

Комплект фигур должен быть поставлен до 30 ноября, уточняется на портале госзакупок. Места их монтажа пока не называются.

Ранее сообщалось, что на площади Ленина продолжается сборка главной городской елки. Там же установят традиционные светодиодные елочки, 2 числовые инсталляции «2027» и (впервые) 15-метровую конструкцию «С НОВЫМ ГОДОМ!».

Многим старым арт-объектам потребовался ремонт. Так, в восстановлении нуждаются сфера «Красный бант», которую ставят в сквере «Копилка пословиц», «Арка», фигура «Олени с санями». Кроме того, придется чинить рождественских ангелов, которых монтируют у Спасского кафедрального собора, - возникли проблемы с подсветкой.