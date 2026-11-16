На площади Ленина продолжается сборка главной городской елки

Общество

На площади Ленина продолжается сборка главной городской елки
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На площади Ленина в Пензе продолжается установка главной городской елки - 25-метровой конструкции диаметром 11,4 метра.

Работы начались 10 ноября и должны быть завершены к 1 декабря. На данный момент каркас собран более чем наполовину.

На площади Ленина продолжается сборка главной городской елки

Елку купили в 2025 году у индивидуального предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей. Предыдущая была аналогичной, но за 10 лет использования ее внешний вид серьезно пострадал, а каркас стал ненадежным.

Также на площади Ленина установят традиционные светодиодные елки, 2 числовые инсталляции «2027» и (впервые) 15-метровую инсталляцию «С НОВЫМ ГОДОМ!».

В 2025-м к сбору новогоднего дерева приступили 26 ноября. Монтаж и оформление обошлись в 1 млн 74 тысячи 295 рублей.

Тогда же для елки приобрели комплект украшений за 2 млн 385 тыс. 995 рублей, куда вошли гирлянды, золотые и красные шары разного диаметра, колокольчики того же цвета и светодиодные снежинки.

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