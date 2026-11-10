В Пензе отремонтируют «Красный бант» для сквера «Копилка пословиц»

Еще двум новогодним инсталляциям потребовался ремонт. Об этом стало известно во вторник, 10 ноября.

Речь идет о сфере «Красный бант», которую установят в сквере «Копилка пословиц», и арт-объекте под названием «Арка». И бант, и арка являются своеобразными фотозонами, где гуляющие по городу пензенцы делают снимки на память.

За ремонт первого заплатят 308 900 рублей, второй - 309 000. Работы должны быть выполнены в течение ближайших 2 недель.

Ранее сообщалось, что восстановление потребовалось 38 светодиодным елкам и фигуре «Олени с санями». На них выделили 1 000 000 рублей.

Кроме того, придется ремонтировать рождественских ангелов, которых ставят у Спасского кафедрального собора, - возникли проблемы с подсветкой.