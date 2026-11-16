Названы имена претендентов на звание почетного гражданина области

В 2027 году за особые заслуги перед регионом и его населением звания «Почетный гражданин Пензенской области» планируют прижизненно удостоить двоих человек.

Первый претендент - 70-летний Александр Митрошин, с 2003 года являющийся директором Медицинского института ПГУ. Он родился в городе Кинель Самарской области, с 1982-го трудится в Пензе.

Второй кандидат - 72-летний Сергей Рыбалкин, исполняющий обязанности главного врача областного клинического центра спецвидов медпомощи. Он родился в Кисловодске Ставропольского края, является заслуженным врачом РФ, депутатом регионального Заксобра.

Проекты постановлений о присвоении званий рассмотрят на ближайшей сессии местного парламента 20 ноября. В случае принятия они вступят в силу с 1 января 2027 года.

Торжественное вручение наград планируется на мероприятии, посвященном празднованию дня образования Пензенской области в феврале.

В 2026-м звания «Почетный гражданин Пензенской области» присвоили заслуженному строителю РФ Александру Калашникову и заслуженному врачу РФ Ольге Кривонос.