На Пензе-III может появиться площадка для выгула собак

Жители Пензы-III хотят обустроить площадку для выгула собак на улице Павлушкина, 19а. За разрешением на использование муниципальной земли они обратились к главе города Олегу Денисову.

Чиновник объяснил им, что участок может быть выделен, но должны соблюдаться все требования, предъявляемые к таким площадкам, в том числе наличие определенных элементов благоустройства.

«В случае их неисполнения разрешение на использование может быть отозвано», - пояснил Олег Денисов.

Он поручил городскому управлению градостроительства и архитектуры детально проконсультировать горожан о порядке действий и перечне необходимых документов, уточнили в мэрии.

Летом по просьбам горожан площадку для выгула собак под названием «Парк друзей» открыли на Западной Поляне. Речь идет о территории в 600 кв. м, ограниченной улицами Ленинградской, Лермонтова и Попова, за остановкой «Гарнизонный Дом офицеров».