Канадец выбрал Пензенскую область для проживания семьи

Общество

Канадец выбрал Пензенскую область для проживания семьи
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В Пензенской области в 2026 году выдали разрешение на временное проживание 4 иностранцам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Так, в сентябре это разрешение получил гражданин Канады Ятин Каркханис. 10 лет назад он женился на уроженке Колышлейского района и выбрал Пензенскую область для проживания семьи.

«Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД в торжественной обстановке вручили гражданину Каркханису документ, подтверждающий его право на временное проживание. Это первая ступень к получению гражданства Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.

Канадец выбрал Пензенскую область для проживания семьи

Ятин Каркханис рассказал, что ему нравятся Россия, а также Пензенская область, русский народ, кухня и природа. Он успел побывать в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге.

Канадец выбрал Пензенскую область для проживания семьи

Ранее сообщалось, что пензенские полицейские вручили паспорт 90-летнему переселенцу из Запорожской области. Пожилой мужчина приехал в Наровчат к внучке и решил остаться.

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