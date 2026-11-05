Канадец выбрал Пензенскую область для проживания семьи

В Пензенской области в 2026 году выдали разрешение на временное проживание 4 иностранцам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Так, в сентябре это разрешение получил гражданин Канады Ятин Каркханис. 10 лет назад он женился на уроженке Колышлейского района и выбрал Пензенскую область для проживания семьи.

«Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД в торжественной обстановке вручили гражданину Каркханису документ, подтверждающий его право на временное проживание. Это первая ступень к получению гражданства Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.

Ятин Каркханис рассказал, что ему нравятся Россия, а также Пензенская область, русский народ, кухня и природа. Он успел побывать в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что пензенские полицейские вручили паспорт 90-летнему переселенцу из Запорожской области. Пожилой мужчина приехал в Наровчат к внучке и решил остаться.