В Пензенской области увеличили выплаты при заключении контракта

Общество

В Пензенской области увеличили выплаты при заключении контракта
Печать
Max

В Пензенской области увеличены выплаты при заключении контракта на военную службу. Единовременная региональная теперь составляет 1 000 000 рублей.

Размер единовременной федеральной выплаты - 400 000.

Таким образом, годовая сумма (с учетом всех выплат и денежного довольствия) составляет 5 000 000 рублей, уточнили в областном правительстве.

Ранее в регионе ввели дополнительную меру поддержки для ветеранов СВО. Теперь они могут воспользоваться сертификатом на санаторно-курортное лечение на сумму 50 400 рублей.

Документ оформляют в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии. Нужно обращаться по адресу: Пенза, ул. Некрасова, 24, каб. 302. Телефон - 8 (8412) 20-20-10 (добавочный 1711).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
выплата спецоперация контрактник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!