В Пензенской области увеличили выплаты при заключении контракта

В Пензенской области увеличены выплаты при заключении контракта на военную службу. Единовременная региональная теперь составляет 1 000 000 рублей.

Размер единовременной федеральной выплаты - 400 000.

Таким образом, годовая сумма (с учетом всех выплат и денежного довольствия) составляет 5 000 000 рублей, уточнили в областном правительстве.

Ранее в регионе ввели дополнительную меру поддержки для ветеранов СВО. Теперь они могут воспользоваться сертификатом на санаторно-курортное лечение на сумму 50 400 рублей.

Документ оформляют в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии. Нужно обращаться по адресу: Пенза, ул. Некрасова, 24, каб. 302. Телефон - 8 (8412) 20-20-10 (добавочный 1711).