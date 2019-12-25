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Общество | Иван Белозерцев встретится с собственником долгостроя в центре

25.12.2019|18:18
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В областном центре наконец-то разберутся с одной многолетней проблемой.

«Нельзя не заметить, как наша Пенза похорошела: преобразились набережная, площадь Ленина, Спасский собор, прилегающая к нему территория, сквер имени Лермонтова, Оборонительный вал. Но, как всегда, есть «но». Такое бельмо на глазу прямо в центре города, под названием «Интурист», - это легендарный долгострой. Хочется узнать его судьбу», - поинтересовалась журналист 11 канала Марина Стульникова.

«Есть песня «Не сыпь мне соль на рану» - так же хочется сказать по долгострою «Интурист». Я два раза встречался с собственником этого объекта, он пребывает в Москве. Планировалось с ним встретиться до Нового года, но он находится за пределами Российской Федерации, мы встретимся сразу после Нового года», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Уже есть согласие владельца на восстановление и ввод здания в эксплуатацию. Он попросил прилегающий к гостинице участок для организации подземной стоянки, кафе. Проект завершен и проходит экспертизу.

Что касается другого знаменитого долгостроя - цирка, - то если бы он являлся собственностью субъекта, уже давно бы работал.

«Реализует проект «Росгосцирк», держу вопрос на постоянном контроле. Деньги на достройку цирка заложены», - пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор выразил уверенность, что с пришедшей новой организацией это развлекательное учреждение будет введено в эксплуатацию в 2021-м году.

Заинтересовал журналистов и финансовый вопрос. Стало известно, что из федерального бюджета за хорошее выполнение президентского указа № 193 поступило около 900 миллионов рублей. Примерно такие же суммы были направлены и в другие регионы. В некоторых областях чиновники потратили их только на свои премии. В Пензенской губернии эти деньги пошли на решение социальных задач.

«Это зарплата учителям, врачам, работникам бюджетной сферы, это субсидии на достройку жилых домов строительным компаниям: им же надо платить, они строили за свои деньги», - рассказал губернатор.

На премии чиновникам пошло 78 миллионов рублей.

«Это те деньги, которые мы не имеем право потратить на другие цели, это решение Правительства Российской Федерации», - пояснил Иван Белозерцев.

ИА «ПензаИнформ» попросило оценить работу главы администрации Андрея Лузгина, который раньше трудился в команде губернатора. Глава региона сказал, что новый мэр очень старается.

В завершение пресс-конференции Иван Белозерцев поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал всем побольше хороших новостей.

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Гость|25.12.2019 19:00|

Все изуродовал фонтан,цирк,вал ещё интурист-валяй.

Гость|25.12.2019 19:03|

penzainform.ru писал(a):

На премии чиновникам пошло 78 миллионов рублей.
Товарищ Ленин! Как такое могло случится в нищей дотационной области?

Гость|25.12.2019 19:10|

Кому-кому 78 лямов? Ушлепкам этим?

Гость|25.12.2019 19:18|

penzainform.ru писал(a):

Проект завершен и проходит экспертизу.
А вот что этот же персонаж говорил в июне 2017-го: "Сейчас решение найдено. Я надеюсь, что тот проект, который нам представили... Мы еще посмотрим, архитекторы посмотрят, специалисты, дадут свое заключение, и собственник уже в начале 2018 года приступит к реализации этого проекта, а может быть, даже в конце этого», — сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

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