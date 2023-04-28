Мэрия Пензы ждет продажи «Интуриста» новому собственнику

28.04.2023 | 11:57

Ситуация с долгостроем на улице Пушкина - так и не открывшейся гостиницей «Интурист» - сдвинулась с мертвой точки. Об этом в пятницу, 28 апреля, на сессии гордумы сообщила заммэра Пензы Юлия Ляпина.

Неделю назад чиновница рассказала, что ограждение участка оказалось на муниципальной территории, вся она захламлена, «находится в отвратительном состоянии, там очень большое количество растительности».

В этот раз информация оказалась более обнадеживающей.

«Они покрасили забор, услышали требование главы Ленинского района и провели санитарную вырубку всей территории. Будем надеяться, что и достроят», - отметила Юлия Ляпина.

Заммэра отметила, что собственники пытаются продать объект, но безуспешно.

«Сейчас, как я понимаю, ведутся переговоры с несколькими потенциальными покупателями. Я надеюсь, что скоро определится новый собственник, который решит судьбу этого участка. Не объекта - участка», - подчеркнула она.