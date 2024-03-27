В регионе штатно заработал новый пункт весогабаритного контроля

27.03.2024 | 16:15

Со среды, 27 марта, в Пензенской области заработал в штатном режиме пункт весового и габаритного контроля в Сердобском районе.

Он располагается в точке 84 км + 650 м автодороги Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - автодорога А-260.

С конца декабря пункт функционировал в тестовом режиме, то есть лишь снимал показания. Теперь нарушителям будут приходить штрафы.

«Взвешивание осуществляется при скорости движения транспортных средств с 0 км/ч и при выезде на встречную полосу движения. Ширина проезжей части - 3,5 метра. Высота опор - более 5 метров», - отметили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Весогабаритный контроль транспорта необходим, чтобы сохранить покрытие дорог.