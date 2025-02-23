За год в Пензенской области увеличилась смертность населения

23.02.2025 | 10:13

В Пензенской области в 2024 году убыль населения составила 11 498 человек, что на 1 387 больше, чем в 2023-м (10 111). Такие данные опубликовал Росстат.

За январь - декабрь прошлого года в регионе умерли 19 234 человека. Это на 877 больше, чем за 12 месяцев 2023-го - 18 357. За год коэффициент смертности увеличился с 14,8 до 15,6 на 1 000 населения.

За январь - декабрь 2024-го в Пензенской области зарегистрировано 7 736 новорожденных, на 510 меньше, чем в 2023-м (8 246). Коэффициент рождаемости уменьшился с 6,6 до 6,3 на 1 000 населения.

Росстат отмечает, что в регионе снизилась младенческая смертность. За 12 месяцев число детей, умерших до года, составило 32. Это на 11 меньше, чем в 2023-м (43).

В прошлом году меньше пензенцев вступили в брак, 6 605 пар против 7 216 в 2023-м. Меньше стало и разводов: за 12 месяцев распалось 4 862 семьи, тогда как в 2023-м - 5 085.