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Общество

Новую поликлинику в Кузнецке сдадут позже запланированного

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Срок завершения строительства поликлиники для взрослых в Кузнецке сдвинулся. Если раньше речь шла об октябре 2025-го, то теперь обозначено начало 2026 года.

Новую поликлинику в Кузнецке сдадут позже запланированного

В среду, 19 февраля, на объекте прошло выездное совещание с участием первых лиц области. Чиновники оценили ход работ.

Сейчас в 6-этажном здании идет внутренняя отделка помещений от подвала до 4-го этажа. Уже закончена облицовка стен, специалисты занялись установкой и наладкой инженерных систем.

«На строительстве трудятся более 50 человек. В ближайшее время они приступят к чистовой отделке здания», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Возведение поликлиники началось в марте 2023-го, в этом году запланировано благоустроить подъездные пути, обсуждается также запуск общественного транспорта.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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