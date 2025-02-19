Новую поликлинику в Кузнецке сдадут позже запланированного

19.02.2025 | 17:40

Срок завершения строительства поликлиники для взрослых в Кузнецке сдвинулся. Если раньше речь шла об октябре 2025-го, то теперь обозначено начало 2026 года.

В среду, 19 февраля, на объекте прошло выездное совещание с участием первых лиц области. Чиновники оценили ход работ.

Сейчас в 6-этажном здании идет внутренняя отделка помещений от подвала до 4-го этажа. Уже закончена облицовка стен, специалисты занялись установкой и наладкой инженерных систем.

«На строительстве трудятся более 50 человек. В ближайшее время они приступят к чистовой отделке здания», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Возведение поликлиники началось в марте 2023-го, в этом году запланировано благоустроить подъездные пути, обсуждается также запуск общественного транспорта.