Пенсионерки из Сердобска помогают бойцам согреться в зоне СВО

10.11.2023 | 13:44

Бойцам в зоне СВО стало теплее защищать Родину. Им помогают не замерзнуть пенсионерки и инвалиды из сердобского дома-интерната.

В учреждении развернулся настоящий конвейер - женщины беспрерывно вяжут теплые носки. Еще они скручивают картон и кладут его в банки, а инвалиды заливают туда воск - так получаются блиндажные свечи.

Материалы регулярно покупают сами сотрудники дома-интерната, поэтому процесс не останавливается. Скоро бойцы получат очередную посылку.

«В ней 509 окопных свечей и 20 пар носков, и частичка души наших волонтеров», - рассказали в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

С начала специальной военной операции жители региона по собственной инициативе создали фонды помощи ее участникам. После объявления частичной мобилизации, когда стало известно, что в зону СВО так или иначе отправятся не только добровольцы, волонтеры активизировались, стали еще более сплоченными.