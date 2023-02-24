Сетевое издание|18+|Пятница|24 фев 2023|21:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Не зная усталости: в Нижнем Ломове готовят помощь бойцам

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Как птица собирает под свое крыло птенцов при опасности, так наш родной монастырь собрал жителей не только Ломова, но района и даже Пензенской области», - рассказала прихожанка Наталья Буркаева.

Работа спорится, руки не знают усталости - прихожане, служители храмов и монастырей Нижнеломовского района объединили усилия. Волонтерские группы оказывают помощь бойцам, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Женщины молятся за всех воинов, готовят для них борщевые наборы и домашнюю тушенку, шьют теплые пояса и спальные комплекты для госпиталей, плетут маскировочные сети.

«В интернете попалось высказывание одного солдата по поводу маскировочных сетей, которые делают как раз люди своими руками. Он сказал: «Когда я укрываюсь этой сетью, то чувствую, что меня обнимают родные руки», - отметила Наталья Буркаева.

Хрупкие женщины даже освоили технику изготовления блиндажных свечей, которые используют в полевых условиях для обогрева и приготовления пищи. 6-8 часов такая банка может создавать в окопе особую атмосферу.

Согревают бойцов и вещи, связанные неравнодушными женщинами. Татьяна Пояскова уже со счета сбилась, сколько пар носков, варежек уже отправили в зону СВО. Ломовские бабушки своих не бросают.

«Всегда где конфет положим, где напишем записки, от которых сами даже плачем: «Дорогой мой солдат, я хочу, чтобы тепло наших рук тебя согревало. Береги себя», - поделилась жительница Нижнего Ломова Татьяна Пояскова.

Координатором сбора гуманитарной помощи в Нижнеломовском районе выступает Павел Волков. Все, что сделано жителями, складируется, а затем отправляется на передовую. Местные предприниматели предоставляют транспорт.

«Гуманитарная помощь очень нужна для нас самих, для тыла, для наших жителей, чтобы наши сердца не очерствели», - подчеркнул Павел Волков.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте