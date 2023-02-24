Не зная усталости: в Нижнем Ломове готовят помощь бойцам

24.02.2023 | 20:15

«Как птица собирает под свое крыло птенцов при опасности, так наш родной монастырь собрал жителей не только Ломова, но района и даже Пензенской области», - рассказала прихожанка Наталья Буркаева.

Работа спорится, руки не знают усталости - прихожане, служители храмов и монастырей Нижнеломовского района объединили усилия. Волонтерские группы оказывают помощь бойцам, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Женщины молятся за всех воинов, готовят для них борщевые наборы и домашнюю тушенку, шьют теплые пояса и спальные комплекты для госпиталей, плетут маскировочные сети.

«В интернете попалось высказывание одного солдата по поводу маскировочных сетей, которые делают как раз люди своими руками. Он сказал: «Когда я укрываюсь этой сетью, то чувствую, что меня обнимают родные руки», - отметила Наталья Буркаева.

Хрупкие женщины даже освоили технику изготовления блиндажных свечей, которые используют в полевых условиях для обогрева и приготовления пищи. 6-8 часов такая банка может создавать в окопе особую атмосферу.

Согревают бойцов и вещи, связанные неравнодушными женщинами. Татьяна Пояскова уже со счета сбилась, сколько пар носков, варежек уже отправили в зону СВО. Ломовские бабушки своих не бросают.

«Всегда где конфет положим, где напишем записки, от которых сами даже плачем: «Дорогой мой солдат, я хочу, чтобы тепло наших рук тебя согревало. Береги себя», - поделилась жительница Нижнего Ломова Татьяна Пояскова.

Координатором сбора гуманитарной помощи в Нижнеломовском районе выступает Павел Волков. Все, что сделано жителями, складируется, а затем отправляется на передовую. Местные предприниматели предоставляют транспорт.

«Гуманитарная помощь очень нужна для нас самих, для тыла, для наших жителей, чтобы наши сердца не очерствели», - подчеркнул Павел Волков.