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Общество

Жителей Пензенской области ждет дополнительный выходной в апреле

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Во вторник, 25 апреля, жителей Пензенской области, работающих в бюджетных организациях, ждет дополнительный выходной.

На это число в 2023 году приходится Радоница - день особого поминовения усопших, когда принято навещать на кладбищах умерших родственников и близких. В Пензенской области день узаконен как нерабочий.

В 2015 году соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Заксобра губернатором Василием Бочкаревым в связи с обращением митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. Законодатели поддержали инициативу.

Радоница привязана к Пасхе (в 2023-м она пришлась на 16 апреля) и отмечается во вторник второй недели после Воскресения Христова.

В этот день, как правило, выделяются дополнительные автобусы до кладбищ. Однако на дорогах, ведущих к ним (улице Окружной, трассе М-5), все равно образуются транспортные заторы.

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