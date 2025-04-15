С подразделениями теробороны отработали огневую подготовку

15.04.2025 | 13:05

Бойцы спецназа провели 3-дневные учебные занятия для подразделений территориальной обороны Пензенской области.

Росгвардейцы поделились опытом с более чем 300 добровольцами, отработав с ними основы тактической, огневой и медицинской подготовки.

Особое внимание было уделено взаимодействию между подразделениями теробороны и силовыми структурами, подчеркнули в Росгвардии.

«Подобные тренировки важны для отработки слаженности и оперативного реагирования на возможные угрозы. Мы видим высокую заинтересованность со стороны добровольцев и готовы продолжать совместную подготовку», - заявил замначальника областного управления Росгвардии полковник полиции Николай Рукавишников.

В регионе в связи с проведением специальной военной операции действует режим базовой готовности. В его условиях подразделения территориальной самообороны могут быть созданы по решению глав субъектов, что и сделано в Пензенской области.

Цель теробороны - содействовать защите региона в случае осложнения обстановки.