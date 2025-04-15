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Общество

С подразделениями теробороны отработали огневую подготовку

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Бойцы спецназа провели 3-дневные учебные занятия для подразделений территориальной обороны Пензенской области.

С подразделениями теробороны отработали огневую подготовку

Росгвардейцы поделились опытом с более чем 300 добровольцами, отработав с ними основы тактической, огневой и медицинской подготовки.

С подразделениями теробороны отработали огневую подготовку

Особое внимание было уделено взаимодействию между подразделениями теробороны и силовыми структурами, подчеркнули в Росгвардии.

С подразделениями теробороны отработали огневую подготовку

«Подобные тренировки важны для отработки слаженности и оперативного реагирования на возможные угрозы. Мы видим высокую заинтересованность со стороны добровольцев и готовы продолжать совместную подготовку», - заявил замначальника областного управления Росгвардии полковник полиции Николай Рукавишников.

С подразделениями теробороны отработали огневую подготовку

В регионе в связи с проведением специальной военной операции действует режим базовой готовности. В его условиях подразделения территориальной самообороны могут быть созданы по решению глав субъектов, что и сделано в Пензенской области.

С подразделениями теробороны отработали огневую подготовку

Цель теробороны - содействовать защите региона в случае осложнения обстановки.

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Источник — фото Росгвардии
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