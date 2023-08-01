В Пензе хозяевам брошенных машин напоминают об их собственности

01.08.2023 | 09:49

В понедельник, 31 июля, комиссия прошла по улицам Первомайского района Пензы в поисках автохлама.

В рейд отправились сотрудники управления муниципального имущества и отдела муниципального земельного контроля администрации города. Они осмотрели улицы Мира, Пацаева и Красную.

В итоге комиссия обнаружила две машины, брошенные хозяевами.

«Владелец может лишиться прав на транспортное средство, если не переместит его в место, предназначенное для хранения», - предупредили в администрации города.

Собственников автомобилей просят принять указанные меры либо позвонить в администрацию района или в Управление муниципального имущества Пензы по телефону 68-53-78.