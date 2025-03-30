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Общество

На улице Кураева водители вернулись к старым привычкам

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Пензенские водители не смогли проявить сознательность и стали парковаться на улице Кураева сразу же, как с нее убрали пластиковые дорожные блоки.

Видео улицы, заставленной автомобилями, поделилась горожанка в телеграм-канале главы города Олега Денисова. Около полудня 29 марта она проехала по участку от «Высшей лиги» до перекрестка с улицей Кирова.

«Посмотрите, как знаки «Остановка запрещена» игнорируются. Заставлено все! От трех полос снова осталось только две. Еще и эти паркующиеся заезжают и выезжают постоянно и тормозят весь поток», - пожаловалась пензячка.

Женщина предложила или вернуть назад «мешки с песком», или поставить рядом патруль ДПС и «выписывать штрафы нон-стоп».

Ограждения с улицы Кураева, мешающие парковке, убрали утром 29-го числа. По словам Олега Денисова, они портили вид и мешали уборке проезжей части.

Анонсируя ликвидацию дорожных блоков, глава города обратился к жителям областного центра с просьбой быть сознательными и не оставлять машины в неположенном месте.

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Источник — видео пользователя Алены
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