В Пензе с улиц начали убирать пыль и грязь

11.03.2025 | 19:27

В Пензе с потеплением на дороги вышла пылеуборочная техника. О работах во вторник, 11 марта, рассказал глава города Олег Денисов.

«Погода позволяет днем очищать прилотковую зону от скопившихся за зиму песка и грязи. Также сотрудники МБУ «Пензавтодор» очищают от загрязнений барьерные ограждения», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

10 марта в областном центре, как и во всем регионе, стартовал месячник по благоустройству.

По традиции в уборке города после зимы примут участие все муниципальные учреждения. К работам также присоединятся сотрудники промышленных предприятий, торговых точек, организаций различных форм собственности. Общегородской субботник запланирован на 12 апреля.

Ранее Олег Денисов призвал пензенцев, желающих видеть город ухоженным и уютным, как минимум не мусорить.