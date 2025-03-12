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Общество

Пензячке отказали в организации парковки у гимназии № 13

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Жительница Пензы Алла И. высказала недовольство знаками, запрещающими машинам останавливаться у гимназии № 13.

«Мои дети учатся в 13 гимназии, и мы никак не можем понять, как нам высаживать детей из машины около школы. По периметру школы стоят знаки «Стоянка и остановка запрещены», рядом нет парковки, по утрам стоят сотрудники ГИБДД... Высаживать их на ходу получается единственный вариант, который нам предлагают!» - возмутилась она на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ответ пришел из Управления ЖКХ Пензы. В нем говорится, что решение о запрете парковки было принято для повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения, а также для беспрепятственной уборки проезжей части и очистке ее от снега.

Горожанке напомнили, что запрещающие знаки на этом участке были установлены еще в декабре 2022 года.

«В настоящее время не планируется вносить какие-либо изменения в действующую схему организации дорожного движения», - подытожили в управлении.

Тема трафика на улице Тернопольской неоднократно обсуждалась в Пензенской городской думе. Так, в октябре 2023 года шла речь о том, что у гимназии № 13 из-за автомобилей родителей учеников жители ближайших домов не могут выехать из дворов, особенно по утрам. Тогда депутат Жиганша Туктаров высказался о необходимости организации заездных карманов.

Месяцем позже вопрос вновь был поднят депутатом Андреем Жданниковым. Он заявил, что родителям школьников запрет на остановку доставил массу неудобств. Однако его коллега Юрий Зиновьев высказал иную точку зрения: «Им надо прямо к парадной подъехать! Не бояре, пройдутся пешком».

Еще один народный избранник Алексей Савичев выразил свое мнение: «У меня оба ребенка учатся в этой школе. Все больше понимаю, что это от воспитания зависит. В три ряда они ставят и уходят. Уважение должно быть друг к другу».

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