Пензенцы остались без отопления из-за прорыва на ул. Герцена

03.03.2025 | 21:36

В Пензе вечером в понедельник, 3 марта, 20 жилых домов остались без отопления и горячей воды из-за аварии на сетях на улице Герцена, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Речь идет о домах на улицах Ухтомского, Луначарского, Плеханова и Суворова. Сейчас специалисты проводят ремонт.

О сроках завершения работ не сообщается, ресурсники прилагают все силы, чтобы устранить аварию как можно быстрее.

3 марта без отопления и горячей воды остались 123 дома в микрорайоне Западная Поляна и Военном Городке. Это было связано с ремонтом в котельной «Западная».

Ресурс отключили утром, возобновили подачу тепла в 14:00 (в дома Западной Поляны) и 15:00 (Военного Городка).