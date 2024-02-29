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Общество

«Мост экстремалов» в Никольском районе останется закрытым

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В Никольском районе Пензенской области продлили срок перекрытия моста через Суру на дороге с. Большой Вьяс - пгт Сура - с. Маис. В народе он получил такие названия, как «мост экстремалов», «мост адреналина» и «мост ужасов».

В первый раз ради обеспечения безопасности людей его закрыли в начале 2022 года - до 10 марта 2023-го. Потом срок увеличили до марта 2024-го.

Теперь ограничение снова продлили: движение по мосту прекращено до 1 марта 2025 года, уточнили в региональном минстрое.

«Установлен маршрут объезда участка», - добавили в министерстве.

«Мост экстремалов» в Никольском районе останется закрытым

Жители Пензенской области ранее неоднократно отмечали, что конструкция более 10 лет пребывает в аварийном состоянии и перед ней имеется знак «Проезд запрещен». Но автомобилисты все же ездили, рискуя жизнью, так как здесь пролегает кратчайший путь к соседним населенным пунктам.

В сентябре 2021 года в ситуацию вмешалась прокуратура. Проверка установила, что «мостовое сооружение имеет серьезные дефекты, в том числе сквозную коррозию нижнего пояса пролетных строений».

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Источник — фото 2 - областного минстроя
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