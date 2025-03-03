Участок улицы Герцена в Пензе пока останется перекрытым

Участок улицы Герцена в районе ее пересечения с Жемчужной останется закрытым до 00:00 пятницы, 7 марта, сообщили в администрации Пензы со ссылкой на ресурсников.
На данном отрезке проводятся ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе.
Автомобилистам необходимо учитывать эту информацию при выстраивании маршрута поездки.
О перекрытии дороги стало известно 6 февраля. Изначально планировалось, что участок будет недоступен до 00:00 11 февраля.
Затем ограничение продляли.
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