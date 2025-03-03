Участок улицы Герцена в Пензе пока останется перекрытым

03.03.2025 | 11:49

Участок улицы Герцена в районе ее пересечения с Жемчужной останется закрытым до 00:00 пятницы, 7 марта, сообщили в администрации Пензы со ссылкой на ресурсников.

На данном отрезке проводятся ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе.

Автомобилистам необходимо учитывать эту информацию при выстраивании маршрута поездки.

О перекрытии дороги стало известно 6 февраля. Изначально планировалось, что участок будет недоступен до 00:00 11 февраля.

Затем ограничение продляли.