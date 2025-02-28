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Общество

В Заречном для детей на Масленицу установят столб

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Стало известно, как пройдет Масленица в Заречном. В воскресенье, 2 марта, ее отметят в Центральном парке культуры и отдыха.

Начало праздника в 10:00 - в это время начнут работать торговые ряды. Концертная-развлекательная программа стартует в 11:00. Предусмотрены детские игровые и спортивные площадки.

Также для юных жителей установят столб, и те, кто сможет его покорить, получат сладкие призы.

«С 14:00 до 15:00 штурмовать высоту будут взрослые. Зареченцев, добравшихся до вершины столба, ждут ценные подарки», - сообщили в администрации Заречного.

Традиционное сожжение чучела запланировано на 15:00.

Ранее стало известно, как пройдут массовые гулянья в Пензе и в Кузнецке.

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Источник — фото pixabay.com
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