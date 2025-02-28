2 марта кузнечан ждут на Масленицу в парке

В Кузнецке готовятся отметить Масленицу. В воскресенье, 2 марта, всех желающих приглашают на праздник в парк «Нескучный сад».
Провожать зиму планируют ярко. Программа начнется в 11:00. Гостей будут ждать народные игры и забавы, выступления творческих коллективов.
По традиции пришедшие смогут попытаться залезть на столб, чтобы достать петуха, говорится на странице учреждения в «ВКонтакте».
Сожжение чучела состоится, ориентировочно, в 13:00.
Ранее стало известно, как будут отмечать праздник в Пензе. Массовые гулянья пройдут в парке Белинского, в Детском парке и в Комсомольском, а также в зоопарке (там вход на территорию платный).
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