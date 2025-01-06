На проект капремонта моста через Шукшу готовы потратить 4,7 млн

06.01.2025 | 13:10

В Пензенской области ищут специалистов, которые разработали бы проект капремонта моста через реку Шукшу в Лунинском районе.

Объект расположен на 2-м километре дороги «Обход р. п. Лунино», уточняется на портале госзакупок.

За работы заказчик - региональное управление строительства и дорожного хозяйства - готово заплатить 4 752 264 рубля. Такова начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем электронного аукциона.

До 10 октября 2025 года ему предстоит создать проект моста длиной 96 метров с двухполосной проезжей частью шириной 7 метров и оцинкованным ограждением.

Аукцион продлится до 24 января, его итоги подведут 28-го числа.

Сейчас в Лунинском районе перекрыт участок трассы Пенза - Лунино - граница области между 42 км 870 м и 43 км 115 м. Проехать по нему нельзя с 22 декабря 2023-го из-за затянувшейся реконструкции моста через реку Шукшу.

Предполагалось, что 21 декабря 2024-го отрезок откроют и движение возобновится, однако этого не случилось, так как работы еще ведутся. Ограничение продлили до 1 июня 2025-го.