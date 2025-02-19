У Монумента воинской и трудовой славы стартовала Вахта Памяти

19.02.2025 | 12:18

В Пензе старшеклассники заступили в почетный караул у Монумента воинской и трудовой славы. В среду, 19 февраля, за 80 дней до 80-летия Победы в областном центре стартовала традиционная акция «Вахта Памяти».

Стоять у Вечного огня школьники будут с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 вплоть до 9 мая включительно.

Дежурство началось с воспитанников Дворца детского и юношеского творчества, в четверг караул будут нести кадеты школы № 46, а в пятницу - старшеклассники из гимназии № 6.

«Всего в патриотической акции примут участие 860 учеников из 33 образовательных учреждений Пензы, Бессоновского и Пензенского районов», - сообщил в своем телеграм-канале глава города Олег Денисов.

Ранее он рассказал, как в областном центре будут праздновать 80-летие Великой Победы. По словам чиновника, в городе определят не менее 200 локаций, где пройдут патриотические мероприятия.