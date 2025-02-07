Перевозчика на маршруте № 130 оштрафуют за нарушения

07.02.2025 | 18:23

В Пензе проверили работу маршрутов, на которые часто жалуются пассажиры. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

В пятницу, 7 февраля, члены общественного совета при минстрое провели инспекции с председателем Виктором Галкиным.

В Засечном они проследили за работой маршрута № 130 и выяснили, что на отдельных утренних рейсах автобусы переполнены, а интервалы движения нарушены. В связи с этим на перевозчика наложат штрафные санкции.

Кроме того, участники проверили маршруты № 6, 26, 33, 39, 70, 85, 89, идущие через остановку «Горизонт» на улице Кижеватова. Выяснилось, что в некоторых машинах повреждены сиденья и отсутствуют видеорегистраторов. Также обнаружилось несоблюдение интервала движения.

«Предприятиям-перевозчикам, по чьим маршрутам были обнаружены нарушения, будут выданы предписания», - сообщили в министерстве.