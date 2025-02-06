Сетевое издание|18+|Четверг|6 фев 2025|16:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензенской области продолжают орудовать «черные археологи»

Печать
Telegram

Ежегодно в Пензенской области выявляют так называемых черных археологов. Об этом министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин рассказал на брифинге в четверг, 6 февраля.

«Фиксируется примерно по 1 преступлению в год. Такими делами занимаются правоохранительные органы», - отметил чиновник.

Он напомнил, что за незаконные поиск и изъятие археологических предметов с повреждением или уничтожением культурного слоя грозит уголовная ответственность.

Так, в 2021 году в Белинском районе осудили сразу 5 «черных археологов»: четверых мужчин в возрасте от 24 до 39 лет и 34-летнюю женщину. Любители старины из Пензы, Москвы и трех районов Пензенской области (Колышлейского, Пачелмского и Белинского) объединились, чтобы вести поиски раритетов.

В мае 2020-го группа, вооруженная лопатами и металлоискателями, выкопала в зоне памятника археологии «Селище Агапово-1» 34 предмета, имеющих историческую, научную и культурную ценность: старинные монеты, иконы, нательные кресты и пронизи на конские упряжи.

Злоумышленников задержали прямо на месте раскопок. Суд приговорил двух участников, имеющих несовершеннолетних детей, к 1 году и 6 месяцам, еще троих - к 1 году и 8 месяцам лишения свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте