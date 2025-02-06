В Пензенской области продолжают орудовать «черные археологи»

06.02.2025 | 14:36

Ежегодно в Пензенской области выявляют так называемых черных археологов. Об этом министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин рассказал на брифинге в четверг, 6 февраля.

«Фиксируется примерно по 1 преступлению в год. Такими делами занимаются правоохранительные органы», - отметил чиновник.

Он напомнил, что за незаконные поиск и изъятие археологических предметов с повреждением или уничтожением культурного слоя грозит уголовная ответственность.

Так, в 2021 году в Белинском районе осудили сразу 5 «черных археологов»: четверых мужчин в возрасте от 24 до 39 лет и 34-летнюю женщину. Любители старины из Пензы, Москвы и трех районов Пензенской области (Колышлейского, Пачелмского и Белинского) объединились, чтобы вести поиски раритетов.

В мае 2020-го группа, вооруженная лопатами и металлоискателями, выкопала в зоне памятника археологии «Селище Агапово-1» 34 предмета, имеющих историческую, научную и культурную ценность: старинные монеты, иконы, нательные кресты и пронизи на конские упряжи.

Злоумышленников задержали прямо на месте раскопок. Суд приговорил двух участников, имеющих несовершеннолетних детей, к 1 году и 6 месяцам, еще троих - к 1 году и 8 месяцам лишения свободы.