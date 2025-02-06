Пензенские археологи поедут в Рязань, Татарстан и Астраханскую область

06.02.2025 | 12:06

В 2025 году в Пензенской области проведут 29 масштабных мероприятий, связанных с археологическими исследованиями. Об этом в четверг, 6 февраля, рассказал на брифинге министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Так, музейные работники подготовят обзорную выставку по итогам раскопок последних лет, расскажут об истории Золотаревского городища с представлением артефактов, обнаруженных в разные периоды.

Юные пензенские археологи продолжат изучать Никольское городище в Кузнецком районе, примут участие в раскопках таких объектов, как Русско-Труевское (Сосновоборский район) и Наровчатское городища.

Археологи-волонтеры обследуют памятники Вадинского района, Скановское и Армиевское городища.

Кроме того, пензенцы отправятся на раскопки Селитренного городища в Астраханской области (золотооодынский памятник), изучат Новобиксентеевский могильник в Татарстане, поучаствуют в раскопках известного на всю Россию памятника «Городище Старая Рязань».

Ранее сообщалось, что в 2025 году в 6 районах Пензенской области - Нижнеломовском, Мокшанском, Пензенском, Бессоновском, Городищенском и Кузнецком - пройдут масштабные археологические работы. Их цель - выявление объектов наследия, уточнение сведений о них и планирование мероприятий по обеспечению их сохранности.