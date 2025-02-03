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Общество

В 2025 году в 6 районах Пензенской области проведут раскопки

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В 2025 году в Пензенской области проведут масштабные археологические работы. Разрешение на раскопки уже поступило в региональное министерство по охране памятников истории и культуры.

Специалисты будут трудиться на территории Нижнеломовского, Мокшанского, Пензенского, Бессоновского, Городищенского и Кузнецкого районов.

«Цель - выявление объектов археологического наследия, уточнение сведений о них и планирование мероприятий по обеспечению их сохранности», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Раскопки регулярно проводятся и в Пензе. Так, осенью прошлого года выяснилось, что участок вблизи пересечения улиц Московской и Суворова наполнен предметами старины.

Там нашли фрагменты керамической и стеклянной утвари XVII - начала XX вв., а также разнообразные индивидуальные предметы: свинцовую товарную пломбу с клеймом «г. Сорочинск», медные монеты XVIII-XIX вв., детали керамических игрушек, целую фаянсовую куклу начала XIX в., части керамических курительных трубок, а также фрагмент заготовки литейной формы православной иконы.

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Источник — фото областного министерства по охране памятников истории и культуры
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