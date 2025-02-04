В Кузнецке ищут подрядчика для отлова бездомных животных

04.02.2025 | 20:17

В Кузнецке ищут подрядчика, который занялся бы отловом бездомных животных с улиц города. Электронный аукцион стартовал во вторник, 4 февраля, заказчиком выступает местная администрация.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем торгов, - 1 456 201 рубль. Поимка безнадзорных собак должна проводиться в период с 1 марта по 15 декабря 2025 года, сообщается на портале госзакупок.

Средняя стоимость услуг в расчете на 1 особь та же, что и в Пензе:

- прием сообщения о бродячей собаке и ее отлов - 810 рублей (в 2024-м было 593 рубля),

- транспортировка - 388 рублей (было 333),

- содержание в приюте с проведением осмотра - 232 рубля в сутки (было 196),

- вакцинация от бешенства - 1 057 рублей,

- стерилизация мужской особи - 2 055 рублей (было 2 048), женской - 3 167 (2 976),

- учет - 16,20 рубля,

- маркировка неснимаемыми метками - 64 рубля (было 54),

- возврат потерявшихся животных владельцам или поиск новых хозяев, включая размещение сведений в интернете, - 50 копеек;

- возврат на прежнее место обитания - 557 рублей (было 433),

- умерщвление - 536 рублей (было 461),

- утилизация умерших или усыпленных - 542 рубля (было 441).

Содержание в приютах животных, которые не могут быть возвращены, до момента их передачи новым владельцам или наступления естественной смерти будет обходиться в 232 рубля в сутки.

Тема бродячих собак обсуждается практически на каждой планерке в кузнецкой администрации, так как от жителей поступает много жалоб.

«Мой личный опыт показывает: большинство собак, которые носятся по улицам города, - из частных домов, которые прибились или прикормлены у торговых организаций, у баз. Если каждый житель города будет ответственно относиться к содержанию своих животных, проблема процентов на девяносто будет исчерпана», - высказался однажды глава Кузнецка Сергей Златогорский.