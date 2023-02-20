Дети из районов области отправили письма в зону СВО

20.02.2023 | 19:45

Сочинение на заданную тему оценивать не станут. Никто не будет обращать внимание на орфографические, пунктуационные или стилистические ошибки. Для людей, которые прочитают написанный текст, самое главное - его содержание. Добровольцы, мобилизованные граждане неоднократно отмечали, что послания от детей - самый ценный груз, доставляемый на передовую.

«Пишут письмо нашим защитникам, рассказывают о том, как они их ждут, благодарят за тот долг, который они выполняют в зоне боевых действий. В преддверии 23 Февраля мы в очередной раз проводим один из этапов акции «Поздравь воина с 23 Февраля», - сообщил атаман Пензенского союза казаков Евгений Пучков.

За столом собрались школьники - представители различных конфессий, проживающие на территории региона: мордва, татары, таджики, русские. Национальность не играет никакой роли - все сплотились ради общего дела. Каждому бойцу важно знать, что дома его ждут, им гордятся.

«Я хочу пожелать солдатам всего хорошего, чтобы у них все было хорошо и чтобы они поскорее вернулись домой. Я думаю, письмо укрепит их дух, стремление к победе. Солдат - это защитник», - отметил школьник Ростислав Лейкин.

«Хочется поддержать солдат, которые защищают нашу Родину, смотивировать их как-то», - подчеркнули школьницы Дарья Серова и Джамиля Дунина.

Эти письма отправятся вместе с гуманитарным конвоем. Пензенские казаки регулярно выезжают в зону проведения специальной военной операции, везут парням вещи, еду, оборудование. Из последней такой поездки вернулись буквально утром и сразу начали готовиться к новой отправке.

«Мы всегда заезжаем в четыре места, где находятся наши пензенцы, передаем им посылки от родных и близких и помощь от неравнодушных жителей Пензы. Настроение очень боевое», - рассказал Евгений Пучков.

Дети по желанию могут подписать свою открытку, чтобы солдат знал, от кого именно пришло послание. Бывали случаи, когда бойцы даже отправляли ответ школьникам. В этот раз прислали видеообращения со словами благодарности.