Пензенцы отправили почти 10 000 фронтовых записок солдатам СВО

05.10.2022 | 18:54

После небольшого перерыва патриотическая акция «Письмо солдату» возобновилась с новой силой. За одни лишь сутки пришло более 1 000 посланий, адресованных участникам специальной военной операции, а также тем, кто готовится встать на защиту Отечества и проходит курс молодого бойца в рамах частичной мобилизации.

На базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала А. В. Хрулева развернули корреспондентский пункт.

«В него вошли наши юнармейцы и воспитанники «Вымпела». Девушки, которые работают с этими письмами, принимают видеообращения нашим мобилизованным ребятам, монтируют небольшие клипы, чтобы поддержать бойцов», - рассказал начальник регионального штаба движения «Юнармия» Вячеслав Старшев.

Записки с добрыми пожеланиями солдатам поступали и продолжают приходить от учеников разных школ региона. Исписанные страницы тетрадей и листы формата А4 юнармейцы сворачивают особым образом - так исторически сложилось. Во время Великой Отечественной войны не было возможности искать конверты и марки, поэтому письма на фронт отправляли в виде треугольников.

«Хочу сказать тебе спасибо, ведь ты нас защищаешь от врагов, благодаря тебе я могу спать спокойно, ходить в школу и мечтать. Я тебя крепко обнимаю. Знаю, все будет хорошо. Желаю тебе, солдат, вернуться домой невредимым и живым. И еще - спокойной службы, справиться со всеми трудностями. Ты сильный и смелый, удачи в бою!» Почти в каждом письме есть трогательные строки, от которых замирает сердце. Я считаю, что такая поддержка нужна нашим защитникам», - отметила юнармеец Анна Мишина.

В листках - не только теплые слова, свою корреспонденцию дети оформляют творчески: рисунки, аппликация и так далее. По словам Вячеслава Старшева, с начала специальной военной операции в зону боевых действий из Пензенской области было отправлено почти 10 000 фронтовых записок. Слова поддержки солдатам может выразить любой желающий.

«Все письма доставляются во дворец детско-юношеского творчества, в региональный штаб Юнармии, в муниципальный центр патриотического воспитания. Мы их там собираем и передаем сюда», - сообщил Вячеслав Старшев.