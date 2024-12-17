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Общество

В 2024 году рак обнаружили у 778 жителей Пензенской области

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В Пензенской области в 2024 году при прохождении диспансеризации выявили 778 случаев рака, а также 1 690 - сахарного диабета.

Медики зарегистрировали свыше 12 000 пензенцев с болезнями системы кровообращения и 1 340 - органов дыхания.

«Заболевания сердца и сосудов, рак и заболевания дыхательных путей представляют собой основные причины смертности населения», - напомнили в региональном минздраве.

По данным Пензастата, в 2023 году в Пензенской области выросла смертность от онкологии и сахарного диабета. Из-за рака закончили жизненный путь 2 904 человека (2 440 - в 2022-м), из-за сахарного диабета - 705 (359).

В минздраве отметили, что диспансеризация помогает обнаружить недуг до его активного проявления. Это значительно уменьшает риск летального исхода.

«Рекомендуется проходить профилактические медицинские осмотры 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет, ежегодно - в возрасте 40 лет и старше», - добавили в минздраве.

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