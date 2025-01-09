И. о. руководителя управления СКР примет граждан в Бессоновке

В пятницу, 10 января, исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Сергей Родионов проведет личный прием граждан в Бессоновском межрайонном следственном отделе.
Встретиться с Сергеем Родионовым можно будет с 15:00 до 16:00.
Межрайонный следственный отдел располагается по адресу: с. Бессоновка, пер. Больничный, д. 3.
«Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам 8 (8412) 63-64-71, 63-64-72», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
17 декабря руководитель следственного управления Владимир Игнатенков проводил прямую линию.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀