Руководитель пензенского управления СКР проведет прямую линию

16.12.2024 | 11:50

Во вторник, 17 декабря, состоится прямая линия с руководителем следственного управления СК России по Пензенской области Владимиром Игнатенковым.

Обратиться к нему можно будет по телефону 8 (8412) 63-64-02 с 16:00 до 17:30.

В СКР предупреждают, что те, кто хочет пообщаться с Владимиром Игнатенковым, по указанному номеру свяжутся с сотрудником следственного управления. Нужно будет назвать свои персональные и контактные данные, изложить суть обращения и предоставить иную необходимую информацию.

Только после этого будет устанавливаться непосредственное соединение.

Ранее сообщалось, что 17 декабря прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет встречу с жителями Неверкинского района.