В Пензе согласились построить центр ядерной медицины

23.02.2024 | 13:12

Жителей региона обнадежили: в Пензе все же собираются построить ПЭТ-центр. О нем просят уже много лет.

Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) - метод, который позволяет всесторонне оценить распространенность онкологического процесса.

«Вот интересно, когда наконец в Пензе будет ПЭТ/КТ?» - задала вопрос на странице министерства здравоохранения области в соцсети «ВКонтакте» пользовательница Ирина.

Представитель ведомства отреагировал на ее обращение.

«Подписано соглашение о строительстве центра ядерной медицины в Пензе, в составе которого будет диагностика и лечение, в том числе с использованием технологий ПЭТ/КТ», - ответил он женщине.

Информации относительно сроков строительства нет.

Еще в июле 2023 года пензенцам сообщали, что ПЭТ пока останется недоступной для них: оснащение центра оборудованием обойдется в сотни миллионов рублей, достигнутые договоренности с инвесторами не дошли до завершения. Региональное правительство направляло в столицу обращение об оказании содействия в вопросе выделения средств для приобретения дорогостоящей аппаратуры.

Жители области часто жалуются в соцсетях, что вынуждены проходить ПЭТ в других городах.

«Для точного диагноза в онкологии очень нужен такой аппарат. Людям приходиться ездить на обследование в Тамбов, Воронеж и т. д. за большие деньги, квота на такое обследование не выделяется. В Москве 3 года тому назад мне предлагали сделать обследование на таком аппарате за 45 тысяч», - писала в июле 2023-го пензячка.