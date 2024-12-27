Режим повышенной готовности ввели раньше запланированного

27.12.2024 | 11:23

Режим повышенной готовности в связи с новогодними и рождественскими праздниками решили ввести раньше, чем планировали изначально, - не с 28 декабря, а с 26-го. Соответствующее изменение в свое распоряжение накануне внес губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Как уже сообщалось, введение режима необходимо для принятия дополнительных мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций в период праздников и крещенских купаний.

Жителям региона рекомендуется сократить пребывание на открытом воздухе, избегать обморожения, соблюдать нормы пожарной безопасности.

Ответственные структуры должны обеспечить готовность штата и техники к реагированию в случае ЧС, организовать оказание помощи водителям и пассажирам, которые по различным причинам не могут продолжать движение, оборудовать купели в разрешенных местах и выставить запрещающие знаки там, где выходить на лед нельзя.

Режим продлится до 19 января, уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Пензенской области планируется провести 80 праздничных мероприятий в 51 населенном пункте. Предполагается, что в них примут участие около 23 тысяч человек. Охранять общественный порядок будут 338 сотрудников полиции, 203 представителя общественных объединений правоохранительной направленности и росгвардейцы.

В ночь на Рождество богослужения проведут в 180 храмах, прогнозируемое количество участников - около 24 000 человек. Обеспечивать безопасность людей будут 375 полицейских, 242 представителя общественных объединений правоохранительной направленности и сотрудники Росгвардии.