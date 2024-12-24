Полиция готова к охране общественного порядка в праздники

24.12.2024 | 10:31

Полиция Пензенской области готовится обеспечивать общественный порядок и безопасность жителей региона во время новогодних праздников и Рождества.

«Будет увеличена плотность нарядов в местах массового пребывания граждан. Выставлены дополнительные наряды ГИБДД вблизи мест проведения мероприятий. Организовано проведение оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению правопорядка и антитеррористической безопасности граждан в общественных местах, а также в жилом секторе», - перечислили в пресс-службе регионального УМВД.

Места, где планируется большое скопление людей, обследуют с помощью технических средств и служебных собак.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Пензенской области планируется проведение 80 праздничных мероприятий в 51 населенном пункте. Предполагается, что в них примут участие около 23 тысяч человек. Охранять общественный порядок будут 338 сотрудников полиции, 203 представителя общественных объединений правоохранительной направленности и росгвардейцы.

В ночь на Рождество богослужения проведут в 180 храмах, предполагаемое количество участников - около 24 000 человек. Обеспечивать безопасность людей будут 375 полицейских, 242 представителя общественных объединений правоохранительной направленности и сотрудники Росгвардии.