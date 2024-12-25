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Общество

В регионе перед праздниками введут режим повышенной готовности

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В Пензенской области с субботы, 28 декабря, введут режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение губернатор Олег Мельниченко подписал 24-го числа.

Причина заключается в необходимости дополнительных мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций в период новогодних и рождественских праздников, а также крещенских купаний.

Жителям региона рекомендуется сократить пребывание на открытом воздухе, избегать обморожения, соблюдать нормы пожарной безопасности.

Ответственные структуры должны обеспечить готовность штата и техники к реагированию в случае ЧС, организовать оказание помощи водителям и пассажирам, которые по различным причинам не могут продолжать движение, оборудовать купели в разрешенных местах и выставить запрещающие знаки там, где выходить на лед запрещено.

Режим продлится до 19 января, уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Пензенской области планируется провести 80 праздничных мероприятий в 51 населенном пункте. Предполагается, что в них примут участие около 23 тысяч человек. Охранять общественный порядок будут 338 сотрудников полиции, 203 представителя общественных объединений правоохранительной направленности и росгвардейцы.

В ночь на Рождество богослужения проведут в 180 храмах, прогнозируемое количество участников - около 24 000 человек. Обеспечивать безопасность людей будут 375 полицейских, 242 представителя общественных объединений правоохранительной направленности и сотрудники Росгвардии.

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