В Заре достроили еще один дом для переселенцев

11.12.2024 | 19:31

В микрорайоне Заря построен 7-й из 8 многоквартирных домов для переселенцев, сообщили в областном министерстве ЖКХ И ГЗН. Он располагается по адресу: улица Ревунова, 6.

«Городская администрация активно работает над постановкой на кадастровый учет вновь построенных домов и квартир. После оформления квартир в муниципальную собственность они будут предоставлены расселяемым гражданам по договорам социального найма и мены», - пояснили в ведомстве.

Улучшить жилищные условия смогут 70 семей.

8-й дом - на 103 квартиры - должны ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. 6-й сдали в конце августа - на Ревунова, 4.

«Всего в микрорайоне Заря для переселения граждан из аварийного жилищного фонда построено 8 многоквартирных домов на 944 квартиры», - добавили в министерстве.