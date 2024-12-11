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Общество

В Заре достроили еще один дом для переселенцев

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В микрорайоне Заря построен 7-й из 8 многоквартирных домов для переселенцев, сообщили в областном министерстве ЖКХ И ГЗН. Он располагается по адресу: улица Ревунова, 6.

«Городская администрация активно работает над постановкой на кадастровый учет вновь построенных домов и квартир. После оформления квартир в муниципальную собственность они будут предоставлены расселяемым гражданам по договорам социального найма и мены», - пояснили в ведомстве.

Улучшить жилищные условия смогут 70 семей.

8-й дом - на 103 квартиры - должны ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. 6-й сдали в конце августа - на Ревунова, 4.

«Всего в микрорайоне Заря для переселения граждан из аварийного жилищного фонда построено 8 многоквартирных домов на 944 квартиры», - добавили в министерстве.

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Источник — фото областного министерства ЖКХ И ГЗН
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