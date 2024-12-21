В Пензе обнаружили нелегальный елочный базар

21.12.2024 | 10:55

В Первомайском районе Пензы прошел рейд по елочным базарам. Комиссия проверила места продажи на улицах Ленинградской, Мира, Кижеватова, Воронова, Терновского.

По адресам: Кижеватова, 21, Экспериментальная, 5, и Мира, 8, - были сделаны замечания, касающиеся оформления елочного базара элементами новогодней символики.

«Кроме того, на улице Кижеватова выявили точку нелегальной торговли. Составлен административный протокол», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии уточнили, что такие рейды будут проводиться до конца месяца по графику.

Первые елочные базары открылись в Пензе 7 и 8 декабря и будут работать до 31-го числа, Всего в городе их насчитывается 80. Узнать адреса торговых точек и ознакомиться с ценами на хвойники можно здесь.